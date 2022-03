In 2017 mochten we kennismaken met Persona 5, een moderne klassieker in het RPG-genre die het hart van talloze gamer wist te stelen. De escapades van Joker en zijn olijke bende Phantom Thieves was een schot in de roos en het is dan ook logisch dat Atlus de voorbije jaren hier maximaal op heeft ingezet. Denk zo maar aan Persona 5 Strikers of Persona 5 Royal. Een nieuw gerucht suggereert dat hier binnenkort nog een titel bij zal komen.

Momenteel wordt de 25e verjaardag van de Persona-franchise gevierd en Atlus heeft dan ook ongetwijfeld heel wat verrassingen voor ons in petto. Persona-insider Zippo lijkt te weten dat één van die verrassingen een spin-off van Persona 5 zal worden, met niemand minder dan Goro Akechi in de hoofdrol. Het zal geen RPG worden, maar een game die de avonturen van de detective centraal zet.

Voorlopig wachten we nog even af met onze korrel zout, maar we houden jullie op de hoogte van meer officieel nieuws.