Persona 5 is overduidelijk dé grootste bestseller in het repertoire van Atlus: deze fenomenale JRPG verscheen oorspronkelijk in 2016 en kreeg in de daaropvolgende jaren ook talloze spin-offs en nieuwe versies. Atlus heeft nu aangekondigd dat de ‘Persona 5-franchise’ een nieuwe mijlpaal heeft bereikt: alle games samen zijn namelijk meer dan 10 miljoen keer verkocht!

Dit gaat dus over Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers, Persona 5: Dancing in Starlight en het recente Persona 5 Tactica samen. Om de gelegenheid te vieren werd ook een speciale afbeelding gedeeld die je hierboven kan bewonderen. De Phantom Thieves hebben wereldwijd miljoenen harten gestolen en dat is bij dezen nogmaals bewezen!