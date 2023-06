Aanstaande zondag zal de Xbox Showcase plaatsvinden en ook zal Microsoft nog een aparte showcase organiseren die die dag in het teken van Starfield staat. Gezien Microsoft na Redfall iets goed te maken heeft, zullen ze echt een onuitwisbare indruk moeten achterlaten om daarmee de toekomst van Xbox vorm te geven.

Dit zullen ze doen door nieuwe beelden te laten zien van allerlei reeds aangekondigd en nieuwe games. Via Twitter stelt Aaron Greenberg echter dat alles wat getoond wordt bestaat uit in-game footage, in-engine footage of in-game footages met cinematische stukken. Geen CGI trailers van begin tot einde dus, gezien die niks zeggen over de uiteindelijke kwaliteit.

Hiermee zegt Greenberg eigenlijk dat we precies de content krijgen zoals te zien zal zijn in de beelden. Verder stopt Microsoft met de ’12 maanden regel’, dus het is geen garantie dat hetgeen we te zien krijgen ook binnen een jaar uitkomt, omdat het niet realistisch is om dat te beloven.