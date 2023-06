Real-time strategy is niet het meest populaire genre op de consoles, doch was ontwikkelaar KITE Games erop gebrand om hun game The Valiant ook op de platforms van Sony en Microsoft uit te brengen. De squad-based RTS is al ruim een half jaar verkrijgbaar op onder meer Steam en in de Epic Games Store, maar deze zomer komen daar dus de current-gen platforms bij.

Op 11 juli, welteverstaan. Vanaf die datum zal The Valiant beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Last-gen platforms zouden tevens een versie moeten krijgen, maar daar hebben de ontwikkelaar en uitgever nog geen uitspraken over gedaan. In The Valiant volg je het verhaal van Theoderich von Akenburg, een voormalig ridder van de kruistochten die wederom eropuit gaat om de delen van de Rod of Aaron – een magisch artefact – te verzamelen.