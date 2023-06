Vorige maand werd Operation Wolf Returns: First Mission VR aangekondigd. Het spel zou later deze maand worden uitgebracht, maar uitgever Microïds en ontwikkelaar Virtuallyz Gaming hebben laten weten dat het spel nog iets meer tijd in de oven nodig heeft.

De nieuwe releasedatum van Operation Wolf Returns: First Mission VR is nu 13 juli, een klein maandje later dan de geplande release op 22 juni. Het spel zal op release alleen beschikbaar zijn voor PlayStation VR2 en pc. Er staat ook nog een non-VR versie op de planning, echter is nog niet bekend wanneer we deze mogen verwachten.