De Electronic Entertainment Expo – ook wel bekend als E3 – stond vroeger synoniem met allerhande aankondigingen en onthullingen van de grootste ontwikkelaars en uitgevers. Het was daarom elk jaar een flink evenement om in de gaten te houden en menig gamer keek tot diep in de nacht naar de presentaties van aanwezige partijen.

De expo van dit jaar is echter geannuleerd, nadat grote partijen als Ubisoft en SEGA hun afwezigheid aankondigden. Sony en Microsoft waren al langer niet meer van de partij en dus hadden organisatoren ESA en Reed Pop genoeg gezien. Dat betekent echter niet dat we dit jaar helemaal geen zomerse evenementen meer hebben. Geoff Keighley heeft zijn Summer Game Fest en sinds zijn scheiding met de ESA staat hij langzaamaan bekend als “de E3 killer”.

Dat is echter niet helemaal waar, volgens Keighley. In gesprek met de crew van VGC tijdens hun laatste podcast zegt Keighley dat hij begrijpt dat mensen denken dat Summer Game Fest verantwoordelijk is voor de “dood” van E3. Hij is echter van mening dat Summer Game Fest juist is ontstaan omdat hij zag hoe de expo problemen had met relevantie en afhakende partijen. Keighley zegt daarom dat het evenement – ook zonder Summer Game Fest – het niet lang had volgehouden.

“It was so exciting to me, and it was heartbreaking to see that start to fall apart. I think they had a relevancy problem, and then they also had a participation problem over the final years.

So yeah, I think the question is, if we didn’t do Summer Game Fest what would happen? I think things would have just kind of really splintered apart this summer.”