Sony trapte de game ‘zomer’ af door onlangs de PlayStation Showcase uit te zenden, maar vanavond is eigenlijk pas de echte kick-off. Summer Game Fest van Geoff Keighley begint ook dit jaar weer met een eigen showcase, waarin diverse uitgevers met hun games voorbij komen.

Het is een show van ongeveer 2 uur, waarin we van veel games nieuwe beelden te zien krijgen. Ook mogen we vier wereld premières verwachten, dus het belooft een interessant spektakel te worden en dan te bedenken dat Xbox, Ubisoft, Devolver Digital, Capcom en meer nog zullen volgen binnen een paar dagen.

De Summer Game Fest 2023 Showcase gaat vanavond om 21:00 uur van start en volg je natuurlijk live hieronder. Daarnaast zullen we de meest spraakmakende aankondigingen en vetste trailers ook apart plaatsen, zodat je niks mist. Enjoy!