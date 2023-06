Octopath Traveler II is eind februari van dit jaar uitgebracht. De game heeft nu zijn eerste mijlpaal bereikt wat betreft verkopen.

Square Enix heeft via hun Japanse Twitteraccount laten weten dat er meer dan 1 miljoen exemplaren van Octopath Traveler II zijn verkocht. Dit omvat zowel fysieke als digitale uitgaven. Dit is natuurlijk goed nieuws, maar het laat ook zien dat de game niet zo succesvol is als zijn voorganger.

Octopath Traveler II heeft ongeveer drieënhalve maand nodig gehad om dit aantal te behalen. Zijn voorganger wist dezelfde verkoopcijfers te halen in minder dan een maand. Het eerste deel was destijds alleen beschikbaar voor de Nintendo Switch, terwijl deel twee direct multi-platform ging.