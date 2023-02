Square Enix kwam zo’n vijf jaar geleden met een nieuwe RPG op de proppen: Octopath Traveler. De game viel goed in de smaak en ging al meer dan 3 miljoen keer over de toonbank. Reden genoeg om met een vervolg te komen en dat gebeurde. Octopath Traveler II werd enkele maanden geleden aangekondigd en inmiddels is de game uitgekomen. Om de release te vieren heeft Square Enix de onderstaande launch trailer vrijgegeven.

Octopath Traveler II is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc. Wij zijn bezig met de game en onze review mag je dus binnenkort verwachten.