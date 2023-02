Deze week verschijnt Octopath Traveler II, het vervolg op de succesvolle game Octopath Traveler uit 2018. Weet je niet zo goed wat je moet verwachten van de aankomende release? Dan is er nu voor jou een handige trailer verschenen die je haarfijn uitlegt wat Octopath Traveler II nu eigenlijk is.

Net zoals zijn voorganger, is Octopath Traveler II een liefdesletter aan klassieke JRPG’s in een HD-2D stijl. Opnieuw zullen er acht aparte verhaallijnen gevolgd kunnen worden, elk gelinkt aan één van de acht hoofdpersonages. Bovendien is deze sequel een goed instappunt voor nieuwkomers: het verhaal staat los van de eerste game, dus de instapdrempel is laag.

Octopath Traveler II verschijnt op 24 februari. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.