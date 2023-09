Het was natuurlijk een ietwat lullig feit dat Octopath Traveler II voor de PlayStation 4 en 5, Nintendo Switch en pc verscheen. De Xbox bleef daarbij nogal in de kou staan. Daar komt begin 2024 in ieder geval verandering in, want dan kunnen Xbox-bezitters ook genieten van deze vermakelijke en behoorlijk unieke JRPG.

Microsoft en Square Enix maakten dit heugelijke feit bekend tijdens de Xbox Tokyo Game Show broadcast. Wij waren behoorlijk te spreken over Octopath Traveler II in onze review dus JRPG-liefhebbers met een Xbox kunnen binnenkort hun slag slaan. Deze aankondiging ging vanzelfsprekend gepaard met een trailer die we hieronder hebben geplaatst.