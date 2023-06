Activision kondigde eerder de Vondel map voor Call of Duty: Warzone 2.0 aan. Deze map zal op 14 juni aan de free-to-play Battle Royale shooter worden toegevoegd.

Voor de eerste beelden moesten we echter de Summer Game Fest showcase afwachten en het moment is nu daar. De eerste trailer is zojuist getoond en die laat volop actie op de map zien.

Deze map is gesitueerd in Nederland, Amsterdam om precies te zijn. Wel betreft het hier een vrije interpretatie van het Nederlandse landschap. Toch leuk, een Nederlandse map. Niet?

https://youtu.be/xx8iBu36kIY