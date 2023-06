Activision introduceert met de start van het vierde Call of Duty: Warzone 2.0 seizoen een gloednieuwe map die luistert naar de naam Vondel. Tijdens Summer Game Fest heeft de uitgever de eerste trailer gedeeld, die je hier terug kan kijken.

In de tussentijd zijn er ook afbeeldingen vrijgegeven (zie hier) en natuurlijk een plattegrond, die je hierboven checkt. Die geeft aan wat de belangrijkste ‘points of interest’ zijn, oftewel de meest in het oog springende kenmerken van de map, die in Nederland is gesitueerd.

De map zal volgende week gratis aan Warzone 2.0 worden toegevoegd.