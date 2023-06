Forza Motorsport staat al een lange tijd voor dit jaar gepland, maar de releasedatum was tot op heden altijd wat onduidelijk. Er zijn wel geruchten rondgegaan, maar Microsoft heeft hier nooit op gereageerd. Uiteraard ontbrak de game niet tijdens de Xbox Showcase en de nieuwe beelden die werden getoond, kan je hieronder bekijken.

Tegelijkertijd is ook de releasedatum van Forza Motorsport bekendgemaakt: noteer 10 oktober in je agenda, want vanaf dan is de racegame verkrijgbaar voor de Xbox consoles en natuurlijk pc. Mocht je over Xbox Game Pass beschikken, dan zit de game daar vanaf release bij inbegrepen.