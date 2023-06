Het was al een tijdje bekend dat Blasphemous een opvolger zou krijgen en de game moest zelfs deze zomer al lanceren. Ontwikkelaar The Game Kitchen houdt zich aan z’n woord, want ze hebben onthuld dat Blasphemous II op 24 augustus wordt uitgebracht.

Blasphemous II is wederom een 2D soulslike, waarin je een non-lineaire, duistere wereld gaat verkennen. Middels brute combat en nog brutere boss fights, zul je naar verwachting vaak het loodje leggen. Het vervolg zal natuurlijk ook het verhaal voortzetten, waar The Penitent One opnieuw in de cyclus van leven en dood wordt gestort.

Blasphemous 2 zal lanceren voor alle current-gen platforms en pc.