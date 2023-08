In juni maakte uitgever Team17 bekend dat Blasphemous 2 op 24 augustus zal verschijnen. Met nog iets meer dan een week te gaan krijgen we ook steeds meer van het spel te zien, ditmaal dankzij een gameplay video afkomstig van IGN.

De gameplay video is zo’n 16-minuten lang en laat verschillende onderdelen van het spel zien. Zo wordt er in de video onder andere een dialoog met personages en een gevecht tegen de baas Faceless One, Chisel of Oblivion getoond.

De art stijl van het spel ziet er daadwerkelijk prachtig uit. Benieuwd? Je kunt de gameplay video hieronder bekijken. Blasphemous 2 komt dus op 24 augustus uit voor de PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.