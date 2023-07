Wie niet kan wachten om met The Penitent One opnieuw de cyclus van leven en dood te trotseren in een katholiek geïnspireerde setting, hoeft gelukkig niet lang meer te wachten. Blasphemous II verschijnt volgende maand op 24 augustus en het lijkt weer een bloederig 2D-spektakel te worden zoals we kunnen zien in de nieuwe trailer.

Deze korte pre-order trailer windt er geen doekjes om en laat direct zien wat je kunt verwachten van het vervolg op Blasphemous. We zien verschillende vijanden langskomen, die stuk voor stuk het loodje leggen en waarbij het bloed om de oren vliegt. Kan je niet langer wachten en wil je de hype proeven? Dan is deze onderstaande trailer zeker een must-see.