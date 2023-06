De Final Fantasy franchise leeft: binnenkort mogen we Final Fantasy XVI verwachten, gevolgd door Final Fantasy VII Rebirth aan het begin van 2024. Daarnaast doen er geruchten de ronde dat een Final Fantasy IX Remake zou bestaan én dat is misschien zelfs niet het einde. Een nieuw gerucht suggereert nu dat Square Enix ook van plan is om Final Fantasy X terug te brengen in een nieuwe versie.

Op ResetEra had insider Im A Hero Too (een leaker die al vaak gelijk heeft gekregen) het over Final Fantasy X. Hij had hierover het volgende te zeggen:

“That’s the next remake. Not answering any questions about it, others know (including some in this very forum). It’ll hit for its anniversary.”

Als we deze info mogen geloven, dan zouden we samen met de 25ste verjaardag van de game een remake mogen verwachten. Dit zou voor 2026 zijn, dus dat is wel nog even wachten. Uiteraard is dit geen officieel nieuws en hoogstwaarschijnlijk zal het ook nog een tijdje duren vooraleer dit eventueel officieel wordt aangekondigd. Neem dus de gebruikelijke korrel zout voordat je deze pagina verlaat.