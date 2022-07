Final Fantasy is één van de grootste franchises van Square Enix, die inmiddels tig delen kent. Veel fans wachten ongetwijfeld op volgend jaar wanneer Final Fantasy XVI en Final Fantasy VII Rebirth zullen verschijnen. Tot die tijd zal je het moeten doen met alle andere delen en natuurlijk eind dit jaar Final Fantasy VII: Crisis Core Reunion.

De games doen het over het algemeen erg goed, maar een subreeks binnen de franchise steekt er toch wel bovenuit volgens de laatste cijfers. Zo is de Final Fantasy X-reeks al bijna 21 miljoen keer verkocht, wat een geweldige mijlpaal is. Het gaat hier om een combinatie van verkoopaantallen van Final Fantasy X en Final Fantasy X-2.

Final Fantasy X verscheen voor het eerst in 2002 op de PS2 in Europa en kreeg in 2013 ook nog een HD-remake, net zoals Final Fantasy X-2. Het huidige aantal verkopen van de twee games staat momenteel op 20.8 miljoen exemplaren.