Final Fantasy VII Rebirth is het vervolg op Final Fantasy VII Remake die inmiddels al een aantal jaren verkrijgbaar is. Hoewel de Japanse uitgever de aandacht momenteel vooral legt op Final Fantasy XVI die volgende maand uitkomt, hebben ze tijdens de Summer Game Fest showcase ook wat van de ‘remake’ laten zien.

Hieronder bekijk je de nieuwe beelden van Final Fantasy VII Rebirth, die gelijk ook een duidelijkere release window heeft gekregen. De game stond aanvankelijk gepland voor deze winter, wat eind dit jaar, maar ook begin volgend jaar kan zijn. Het zal begin 2024 worden, zo wordt duidelijk gemaakt aan het einde van de trailer.

Een precieze datum is nog afwachten, maar we weten nu in ieder geval dat het volgend jaar wordt. Daarnaast staat erbij aangegeven dat de game op twee discs komt.