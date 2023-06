Om meer uit GTA Online te halen is het mogelijk om tegen betaling een GTA+ abonnement af te sluiten. Het aantal perks wordt op 13 juni verder uitgebreid, want dan zal The Vinewood Car Club zijn deuren openen.

Volgens Rockstar Games is The Vinewood Car Club een premium service, waar de glitter en glamour van Vinewoods gloriedagen op verfijnde wijze samenkomen in een internationaal aansprekend merk! Hier kun je andere spelers ontmoeten en op termijn zullen de speciale voordelen verder uitgebreid worden.

Leden van The Vinewood Car Club kunnen testritten maken met een bijzondere selectie opvallende voertuigen. Plaats je bestelling in Freemode en profiteer van een exclusieve korting van 20% of meer. Je kunt het gratis GTA+ voertuig ook in The Vinewood Car Club inspecteren en direct vanaf die locatie claimen.

Achter de deuren van een onopvallend pakhuis op Elysian Island is de club gevestigd, met een speciaal voor autofanaten gebouwde garage vol felbegeerde auto’s. Zowel leden als niet-leden kunnen zich vergapen aan het prachtig verlichte, met een touw afgezette podium, waarop de auto’s optimaal schitteren.

GTA+-lid? Dan is het wellicht de moeite waard om op 13 juni deze club eens te bezoeken.