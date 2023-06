De toepasselijk genoemde Fighter Pass, de Street Fighter 6 versie van een Battle Pass, is vanaf nu eindelijk beschikbaar. De pas is sinds gisteren aan te schaffen en zal tot en met 2 juli actief zijn, je zult dus niet immens veel tijd hebben om alle beloningen te behalen.

Er is zowel een gratis als betaalde versie van de Fighter Pass. In de gratis versie van de pas kun je Fighter Rentals krijgen om in de toekomst voor een korte tijd een DLC personage te kunnen gebruiken zonder deze te kopen, evenals wat titels voor je profiel en een emote. De betaalde versie van de Fighter Pass bevat de eerdergenoemde beloningen evenals de retro game Legendary Wings, de Super Street Fighter 2 soundtrack en diverse cosmetics en emotes.

De Premium Fighter Pass kost 250 Fighter Coins, ofwel 5 euro. Als je level 30 haalt in de Premium Fighter Pass ontvang je weer 250 Fighter Coins, waarmee je in de toekomst dus weer de Fighter Pass zou kunnen kopen. Je gaat levels omhoog in de Fighter Pass door Kudos te verzamelen. Deze kun je krijgen in alle verschillende modi in Street Fighter 6. Daarnaast zijn er ook een aantal dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse uitdagingen die Kudos als beloning geven.

Street Fighter 6 is nu beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Benieuwd naar het spel? Lees dan onze Street Fighter 6 review.