Preview | Star Wars Outlaws – De Star Wars licentie is er één waar de gamesindustrie maar graag wat bovenop duikt. Zo brengt EA Games ons al een paar jaar Star Wars-games en ook Quantic Dream is bezig met een titel in het universum. Daarnaast heeft Ubisoft de licentie nu ook al geruime tijd in huis en die hebben ze bij Massive Entertainment ondergebracht met als doel een nieuw avontuur te maken. Dat avontuur werd tijdens de Xbox Games Showcase officieel uit de doeken gedaan en tijdens Ubisoft Forward kregen we meer te zien. Na afloop konden we nog een presentatie bijwonen, wat nog meer informatie heeft opgeleverd.

Nieuw verhaal, bekend universum

Het fijne is dat LucasFilm behoorlijk flexibel is, verschillende ontwikkelaars hebben immers de ruimte gekregen om met games aan de slag te gaan, die ze ook nog eens naar eigen inzicht kunnen invullen. Games baseren op films… we weten allemaal dat dat niet het beste idee is. Daarom is het juist beter om games te maken die iets nieuws vertellen, maar daarbij het vertrouwde universum niet vergeten. Star Wars Outlaws is precies dat, een game die gebouwd is op de fundering van de Star Wars franchise, maar waarmee Ubisoft wel iets nieuws wil brengen. Zo maken we kennis met Kay Vess en haar companion Nix.

Het duo zal een singleplayer avontuur beleven tussen The Empire Strikes Back en Return of the Jedi, waarbij je de rol aanneemt van iemand die niet echt een goede reputatie heeft. Zo heeft Kay deelgenomen aan een missie die behoorlijk fout loopt, wat ervoor heeft gezorgd dat er een prijs op haar hoofd staat. Het gevolg is dat ze voor haar vrijheid moet strijden, wat als bandiet niet per se gemakkelijk is. Dit brengt haar naar allerlei locaties, waar ze opdrachten kan aannemen van diverse types die lang niet allemaal even braaf zijn. Daarmee sta je als het ware een keertje in een paar andere schoenen, omdat je meer tot het uitschot van het universum gerekend wordt dan de good- of bad guys.

Verken het heelal

Samen met je companion Nix zul je verschillende planeten kunnen verkennen, die je met je ruimteschip (Trailblazer) kunt aandoen. Tussen de planeten door heb je te maken met natuurlijk het heelal en ook daar valt genoeg te beleven. Zo vertelde Ubisoft in de presentatie dat het heelal minstens zo interessant is om te verkennen. Enerzijds omdat sommige missies je dwingen de ruimte in te gaan, anderzijds omdat hier weer nieuwe dingen te vinden zijn die je verder op weg helpen in je avontuur. Vanzelfsprekend is er meer te vinden dan het eeuwige niks, want zo zul je de nodige verlaten constructies aantreffen, asteroïden, bouwwerken en nog veel meer. Als je het ziet, dan zou je er naartoe moeten kunnen en wie weet valt er wat te halen.

Iconisch voor Star Wars is natuurlijk het vechten met de ruimteschepen en dat zal in Star Wars Outlaws niet ontbreken. De gevechten die je gaandeweg tegenkomt variëren erg in schaal. Het ene moment kan het een simpele dogfight zijn met slechts één vijand. Het andere moment kan het zijn dat je in een grootschalig conflict terechtkomt, waarbij je jouw skills als piloot tot het uiterste moet testen. Gelukkig is Kay een ervaren pilote, waardoor ze die uitdaging wel aankan. Tot slot zijn er nog ‘risky’ missies die je aanneemt en je al dan niet een nog grotere uitdaging opleveren in de ruimte, alsook op land. Afgaande op de woorden van Ubisoft zal er in ieder geval genoeg te beleven zijn, al is het nog wat vaagjes hoeveel planeten we zullen kunnen bezoeken.

Werk aan je reputatie

Eén van de belangrijkste elementen in de gameplay is je reputatie. In de setting waar de game zich afspeelt zijn de bandieten bezig met een opmars en dus spelen ze een steeds grotere rol. Hier ben jij slechts een onderdeel van, maar waar je in eerste instantie te maken hebt met een prijs op je hoofd, is het natuurlijk zaak om die status te ontgroeien en te veranderen in een gevreesde outlaw. Dit begint in eerste instantie echter onderaan de ladder, waardoor je klusjes voor beruchte ruimtegangs moet opknappen. Afhankelijk van je prestaties, zal je reputatie toenemen.

Bij het toenemen van je reputatie zal je zien dat er nieuwe deuren opengaan. Dit kun je bespoedigen door echt gewaagde contracten aan te gaan, maar ook kun je een rustigere route nemen. Het is een beetje aan jou hoe je speelt, maar feit is dat jouw reputatie de sleutel is tot het grote succes. De contracten die je aanneemt richten zich zoal tot het exploreren van bepaalde gebieden in het heelal, wat al dan niet uitloopt op gevechten. Ook op land zul je echter op onderzoek uitmoeten en de gameplay varieert hierin van stealth tot directe actie. Het is aan jou om zelf je aanpak te kiezen en dat is ook waar Nix om de hoek komt kijken.

Deze companion strijdt altijd aan jouw zijde en hij kan in verschillende situaties goed van pas komen. Zo kan hij bijvoorbeeld vijanden afleiden, waardoor je met stealth een bepaald gebied kunt bereiken. Ook zal je Nix nodig hebben om schakelaars om te zetten, objecten te zoeken, plekken te bereiken waar je anders niet kan komen en meer. Mocht je echter in een gevechtssituatie zitten, dan kan Nix je helpen met het zoeken van een weg naar buiten of een manier om vijanden effectiever aan te pakken. Klinkt wat ons betreft goed, al is het natuurlijk afwachten in hoeverre je de controle over Nix hebt. Dit kan natuurlijk ook tot op zekere hoogte scripted zijn.

Een universum vol verhalen

Als het op Star Wars aankomt zijn er oneindig veel verhalen te vertellen. Het beste voorbeeld is natuurlijk het verhaal van Kay en Nix, die nieuw zijn in het universum. Ubisoft belooft echter dat er genoeg andere verhalen te vinden zijn in de game. Dit kunnen verhalen van allerlei personages zijn, maar ook zijmissies en ga zo maar door. Ubisoft creëert als het ware binnen Star Wars een nieuw sub-universum wat je terugziet in een diverse club van nieuwe figuren, alsook omgevingen en natuurlijk de content die je te spelen krijgt.

Om dit extra kracht bij te zetten zal je op de planeten die je bezoekt drukke steden kunnen verkennen, die allemaal hun eigen identiteit hebben. Deze steden voelen stuk voor stuk uniek aan en hoewel de aanwezigheid van Stormtroopers alom is, zijn er altijd plekken waar je buiten het zicht je zaakjes kunt afhandelen. En als je de drukte eenmaal gezien hebt, stap je op je Speeder en zoef je de stad uit, want ook daarbuiten valt genoeg te zien en ontdekken. Kortom, Ubisoft vuurt een hoop beloftes op ons af, maar Massive Entertainment kennende krijgen ze het wel voor elkaar om een unieke speelomgeving te maken waarin het aan niets ontbreekt.

Voorlopige conclusie

Star Wars Outlaws is een gloednieuwe game die er op basis van de trailers, gameplay en presentatie erg interessant uitziet. Een nieuw personage, een nieuwe setting en natuurlijk Star Wars, maken het tot een interessante titel om in de gaten te houden. Tegelijkertijd heeft Ubisoft er ook een houtje van om hun games vol te proppen met herhalende en irrelevante content, dus we hopen dat het niet té grootschalig wordt om het groot zijn, want dat is ook weer niet nodig. Met dat gezegd hebbende, is onze indruk tot dusver positief, maar feit is wel dat we nog veel vragen hebben. Denk zoal aan het aantal planeten, of we meer variatie mogen verwachten dan getoond en natuurlijk hoe diep het verhaal en de bijbehorende mogelijkheden gaan. Dat is voor nu afwachten, feit blijft dat de game er in ieder geval interessant uitziet.