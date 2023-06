Tijdens de Capcom Showcase hebben we geen nieuwe trailer van Dragon’s Dogma 2 mogen ontvangen, maar toch zijn we wat nieuwe dingen te weten gekomen. Game director Hideaki Itsuno gebruikte de showcase namelijk om wat nieuwe informatie te onthullen over de aankomende actie-RPG.

Dragon’s Dogma 2 wordt ontwikkeld met de RE Engine, de engine die Capcom de laatste jaren wel vaker gebruikt voor onder andere Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry en meer. We mogen dus, zoals we ook al in de trailers hebben kunnen zien, een grote grafische upgrade tegemoetzien ten opzichte van de eerste Dragon’s Dogma. Dat is echter niet alles, zo maakte Itsuno bekend dat de map van Dragon’s Dogma 2 vier keer zo groot zal zijn als die van Dragon’s Dogma 1.

Veel van het originele spel zal ook terug te vinden zijn in Dragon’s Dogma 2. Je bestuurt één personage, de Arisen, en hebt pawns die je volgen en ondersteunen in de diverse gevechten en quests die je aangaat. De AI van deze pawns is volgens Itsuno verbeterd, zodat ze betere keuzes maken in gevechten en meer behulpzame aanwijzingen kunnen geven wanneer je op avontuur gaat. Het vocation systeem, dat soortgelijk is aan een ‘job’ systeem, is ook terug. Er zullen nieuwe vocations te kiezen zijn in dit deel.

In het hoofdverhaal van Dragon’s Dogma 2 zijn er twee personages die integraal zullen zijn. Ulrika, een boogschutter met een nog onbekende connectie met de Arisen, en Nadina, een priesteres van een katachtig volk.

Het is nog onbekend wanneer Dragon’s Dogma 2 wordt uitgebracht, maar de ontwikkeling van het spel lijkt al in een redelijk gevorderd stadium te zitten. Hopelijk horen we dus snel meer.