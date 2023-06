Tijdens de Xbox Games Showcase werden er drie nieuwe titels van ATLUS onthuld. Het was echter niet meteen duidelijk of het hier om exclusives ging of niet, maar nu zijn we volledig op de hoogte.

We weten al dat Persona 3 Reload en Persona 5 Tactica naast de Xbox en pc ook uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch. Nu blijkt dat Metaphor: ReFantazio niet alleen beschikbaar wordt gesteld voor de Xbox en pc, maar eveneens voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 uitkomen.

Dit is niet heel verrassend, want ATLUS maakt vaak pas na enkele dagen na de aankondiging bekend op welke platformen een nieuwe titel uitkomt. Aangezien ATLUS vrij voorspelbaar is, gingen wij er al vanuit dat dit ook het geval zou zijn met Metaphor: ReFantazio.