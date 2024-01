De games van 2024 | Metaphor: ReFantazio – Tussen alle sequels, remasters en remakes door, krijgen we zo nu en dan ook nog eens een ontwikkelaar die een risico durft te nemen met een gloednieuw IP. Enter ‘Methaphor: ReFantazio’, het nieuwste project van uitgever Atlus en ontwikkelaar Studio Zero. Allemaal goed en wel, maar waarom zouden we enthousiast moeten worden voor een game met een (toch wel ietwat vreemde) naam zoals deze? Da’s simpel uit te leggen: het team achter deze game bestaat namelijk uit talloze creatievelingen die ons eerder al verschillende games uit de Megami Tensei en Persona franchises brachten. Maakt die info je al warm voor de release van Metaphor: ReFantazio? Ons alleszins wel!

Metaphor: ReFantazio – We bevinden ons in het verenigd koninkrijk van Euchronia, een middeleeuwse fantasy wereld vol magie. Kleine domper: de koning wordt vermoord en dus bevindt het koninkrijk zich in een ietwat tumultueuze situatie. Wie neemt nu de troon over? Je stapt in de schoenen van een naamloze protagonist, die te midden van al die koninklijke chaos op een epische queeste vertrekt om de prins van Euchronia te verlossen van een kwaadaardige vloek. Uiteraard doet hij dit niet alleen, want hij wordt vergezeld door verschillende vrienden, waaronder zijn vliegende gids Gallica en de vechtersbazen Strohl, Hulkenberg en Heismay. Bonuspuntje voor de originele namen?

De gameplay van Metaphor: ReFantazio vertoont tekenen van zowel Persona als Shin Megami Tensei, maar het heeft tegelijk ook een eigen identiteit. We weten nog niet exact hoe alles in zijn werk zal gaan, maar we weten wel al dat er een ‘press turn’ systeem zal zijn (dat we kennen van Shin Megami Tensei) en je zal sociale banden kunnen versterken met andere personages om zo nieuwe vaardigheden vrij te spelen (zei daar iemand ‘Persona’?). Ook de visuele stijl vertoont overduidelijk invloeden van Persona 5, wat zeker een positief punt is, al vragen we ons wel af of de UI wel overzichtelijk zal blijven na het zien van de extreem ‘volle’ menu’s in de eerste beelden.

Voorlopige verwachting: Als er iets is wat Metaphor: ReFantazio heeft om zichzelf te verkopen, dan is het wel een team vol talent en ervaring. Ja, we weten eigenlijk nog niet bijster veel details over deze titel, maar we hebben om eerlijk te zijn wel het volste vertrouwen dat dit nieuwe IP, met de makers van de moderne Persona games aan het roer, een toppertje zal worden waar JRPG-fanaten naar mogen uitkijken. Of Metaphor: ReFantazio het hoge niveau van zijn ‘voorgangers’ zal kunnen evenaren (of misschien zelfs overstijgen) is nu maar de vraag. Deze stijlvolle game verschijnt ergens in de herfst (een precieze releasedatum is er nog niet) voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.