In juni kondigde Atlus de game Metaphor: ReFantazio aan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Deze game wordt gemaakt door ontwikkelaars achter de Persona-games en vannacht tijdens The Game Awards werd een nieuwe trailer getoond.

Deze trailer kun je natuurlijk hieronder bekijken en daarbij laat de uitgever weten dat de titel in het najaar van 2024 zal verschijnen. Een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt, daar zullen we dus nog even op moeten wachten.

Op 11 december zal Atlus wel een speciale livestream uitzenden die meer van de game laat zien. Helaas zal de uitzending enkel in het Japans zijn, maar bij interesse kun je die via het Japanse YouTube-kanaal van de uitgever volgen.