Atlus zet momenteel keihard de schijnwerpers op Persona 3 Reload (spoiler: het is een echte aanrader), maar later dit jaar mogen we ook nog Metaphor: ReFantazio verwachten, een gloednieuw IP van de makers van eerdere Persona-games. Het is nog even wachten vooraleer die game uitkomt, maar volgens een bekende leaker heeft Atlus best wel grootse plannen.

@MbKKssTBhz5 (die al eerder Persona-gerelateerd nieuws heeft gelekt) laat weten op X dat er plannen zijn om het IP uit te breiden ‘op verschillende manieren’. Eén van die manieren zou een Netflix-game worden: de ene zal al enthousiaster worden van dit nieuws dan de andere. Het bericht impliceert wel meer dan enkel een Netflix-game, maar het is allemaal best vaag momenteel.

Afwachten op meer officieel nieuws dus, Metaphor: ReFantazio verschijnt ergens dit najaar.