Ze zullen bij Atlus vast druk bezig zijn met Persona 6 (toch?), maar dat weerhoudt Studio Zero er niet van om in de tussentijd met een RPG te komen die er erg veel van weg heeft. Tijden de Xbox Games Showcase is Metaphor: Re antazio uit de doeken gedaan. In de eerste trailer zie je in ieder geval al duidelijk dat het een game van de makers van Persona is.

Bijzonder is het industriële stijltje wat de game er op nahoudt, iets wat de Shin Megami Tensei-reeks nog niet eerder heeft aangeraakt. Methaphor: ReFantazio zal komend jaar verschijnen voor in ieder geval Xbox Series X|S en pc. Gezien de game afkomstig is van Atlus zal een aankondiging voor andere platforms waarschijnlijk snel volgen.