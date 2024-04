Ergens later dit jaar mogen we de intrigerende én stijlvolle JRPG Metaphor: ReFantazio verwachten. Deze game komt van de makers van de Persona-games en dat is uiteraard een reden om enthousiast te worden. Het is inmiddels wel al even geleden dat we nog wat info over deze titel hebben gekregen, maar daar komt binnenkort verandering in.

Atlus heeft namelijk aangekondigd dat er binnenkort een livestream zal worden uitgezonden over de game: als dit je zou interesseren, dan zet je best 22 april om 00:00 uur ’s nachts in je agenda (of je bekijkt het achteraf natuurlijk). In een aparte tweet liet de ontwikkelaar weten dat deze stream zo’n 30 minuten in beslag zal nemen, dus er zal waarschijnlijk veel info gedeeld worden.

Is dat nog niet genoeg voor je? Dan staat er op 23 april om 16:00 uur (de dag erna dus) nog een livestream op de planning, waarin de info uit de vorige stream nog eens wordt besproken met wat extra commentaar. De streams zullen te volgen zijn op het YouTube-kanaal van Atlus.