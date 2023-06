Beschikken jij en je vrienden over een Nintendo Switch en mochten jullie eens samen met Lara Croft aan de gang willen, is dit het moment. Feral Interactive heeft namelijk aangekondigd dat The Lara Croft Collection op 29 juni zal verschijnen voor de Nintendo Switch.

De collectie zal de twee coöperatieve spellen van Lara Croft bevatten, namelijk Lara Croft and the Guardian of Light en Lara Croft and the Temple of Osiris.

De games kan je met een vriendengroep van vier man tegelijk spelen. Mocht je de game willen aanschaffen, dan zal dit je zo’n 25 euro gaan kosten. Wil je eerst nog even de games bekijken, check dan de onderstaande trailer.