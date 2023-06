Een logisch gevolg van de toenemende kracht van pc’s en nieuwe generaties consoles is dat games steeds zwaarder worden én dus ook meer ruimte op je harde schijf/SSD in beslag nemen. Onlangs hoorden we reeds dat Final Fantasy VII: Rebirth zelfs twee discs nodig zou hebben, omdat het gewoonweg onmogelijk bleek te zijn om het spel op één schijfje te krijgen.

Ei zo na was Final Fantasy XVI hetzelfde lot beschoren geweest. Gedurende de Pre-Launch Celebration Stream liet producer Naoki Yoshida immers weten dat Square Enix pas zes maanden voor de releasedatum een manier gevonden had om de game op één disc te proppen. Een aangename ontdekking, aangezien de kosten hierdoor flink gedrukt werden.