De ondersteuning van Forza Horizon 5 gaat voorlopig nog even door en in de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld al meerdere uitbreidingen en gratis content updates gekregen.

Aankomende donderdag zal de Series 22 update uitgerold gaan worden, die onder meer een gloednieuwe Horizon Story bevat. Deze Story bevat twee paden – Hi en Low – met ieder zes hoofdstukken.

Natuurlijk kun je hierbij nieuwe bolides verwachten, samen met 27 nieuwe velgen, claxons, accolades en meer. Daarbij komt de Horizon Test Track terug, ditmaal zonder restricties op de auto’s, zodat je naar hartenlust je auto’s kunt tunen en meteen kunt uittesten.

NEW: Forza Horizon 5 Series 22 update – Upgrade Heroes 🔧

🍩 Donut Media Part 2

📚 Horizon Story: Hi-Low

🖐️ 5 new cars in Festival Playlist

↕️ 4 new cars in Hi-Low

🛞 27 new rims: Modulare, Fikse, Rotiform

🎺 6 new horns

🏅 25 new accolades

➕ New DLC pack#ForzaHorizon5 pic.twitter.com/Gv1ix1njlL

— AR12GAMING (@AR12Gaming) June 19, 2023