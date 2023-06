We weten al een lange tijd dat Pikachu terug zal keren in zijn rol van detective en tijdens de Nintendo Direct is dat nu officieel bevestigd. Nintendo heeft zojuist Detective Pikachu Returns aangekondigd voor de Nintendo Switch.

In de game zien we ook Tim weer terugkeren en het verhaal lijkt ogenschijnlijk om Mewtwo te draaien, als we afgaan op de trailer die Nintendo toonde. Die kan je natuurlijk hieronder bekijken en noteer 6 oktober 2023 in je agenda, dan verschijnt de game.

In de komende maanden zal Nintendo meer informatie over Detective Pikachu Returns delen, gezien details nu nog schaars zijn.