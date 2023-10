Sherlock Holmes en Hercule Poirot, aan de kant en maak plaats voor dé nummer één detective van het moment! Detective Pikachu keert terug in ‘Detective Pikachu Returns’, een sequel op de originele 3DS-game uit 2018. Deze nieuwe game is sinds kort verkrijgbaar op de Nintendo Switch en dat vraagt uiteraard om een launch trailer.

De trailer in kwestie is eerder beperkt en stelt ons kort het algemene concept voor. In een wereld waarin mensen en Pokémon samenleven, gaat onze favoriete gele pluizenbol Pikachu op stap met zijn partner Tim om zo allerlei mysteries op te lossen. Bekijk de trailer hieronder.

Wij zijn intussen ook aan de slag gegaan met Detective Pikachu Returns en onze indrukken lees je binnenkort in onze review.