In juni kondigde Nintendo Detective Pikachu Returns aan voor de Nintendo Switch en vorige maand werd de releasedatum aangekondigd. We kunnen vanaf 6 oktober opnieuw met Pikachu en Tim op pad in een geheel nieuw avontuur.

Met de release over een paar weken heeft Nintendo nu tijdens de Direct uitzending een nieuwe trailer laten zien en die kan je natuurlijk hieronder bekijken.