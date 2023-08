Tijdens de afgelopen Pokémon Presents heeft The Pokémon Company samen met ontwikkelaar Game Freak een nieuwe trailer uitgebracht voor Detective Pikachu.

Detective Pikachu Returns is het vervolg op Detective Pikachu dat in 2016 werd uitgebracht voor de Nintendo 3DS. In dit nieuwe avontuur zijn Tim en Pikachu terug van weggeweest en zullen zij met behulp van zowel mensen als Pokémon diverse mysteries moeten oplossen in Ryme City.

Detective Pikachu Returns is vanaf 6 oktober beschikbaar voor de Nintendo Switch. Je kunt de trailer hieronder bekijken.