Star Ocean is een klassieke Japanse RPG-reeks met een sciencefictionkantje die ondertussen al meer dan 25 jaar meegaat. Hoog tijd dus voor een remake om de franchise weer helemaal in de schijnwerpers te zetten. Star Ocean: The Second Story R zal dit jaar – op 2 november, om precies te zijn – verschijnen voor de Nintendo Switch, PlayStation consoles én pc.

De onderstaande aankondigingstrailer tracht je alvast warm te maken voor het project. Dat doen ook de beloftes van in-game pre-order bonussen. Wie het spel immers op voorhand besteld, krijgt daar onder andere een exclusief zwaard en een boksbeugel voor in zijn inventaris. De collector’s editie (zie foto onder de trailer) moet de kers op de taart vormen voor de diehard fan.