Review | Star Ocean: The Second Story R – Square Enix is inmiddels al enkele jaren bezig met het herwerken van hun grootste hits uit de tijden dat deze Japanse studio de ene na de andere hit op de markt gooide. Over de kwaliteit van hun hedendaagse nieuwe games kan gediscussieerd worden, maar het is moeilijk te ontkennen dat er toch wel heel wat oudere pareltjes in hun catalogus zitten. Eén bepaalde franchise waar de laatste jaren steeds meer aandacht aan wordt gegeven, is de Star Ocean reeks. Vorig jaar nog kregen we een nieuw deel (Star Ocean: The Divine Force), maar nu kunnen we genieten van een herwerkte versie van het ‘beste’ deel in de franchise (als we de algemene consensus mogen geloven tenminste). Hier is Star Ocean: The Second Story R.

De ster van de franchise

Star Ocean: The Second Story R is een remake van Star Ocean: The Second Story die in 1999 verscheen voor de PS1. Als we echter heel technisch willen zijn, is dit inmiddels al de tweede keer dat de game herwerkt wordt, want in 2009 kregen we al Star Ocean: Second Evolution voor de PSP. Normaliter zouden we zeggen dat twee nieuwe uitgaves van dezelfde game een beetje te veel van het goede is, maar in dit geval willen we toch een uitzondering maken. Dit deel wordt namelijk niet voor niets omschreven als ‘het beste wat de franchise te bieden heeft’. Of je nu een fan van het eerste uur bent, of voor het eerst even je voet wilt dippen in de uitgestrekte sterrenoceaan om het water te testen: Star Ocean: The Second Story R is toegankelijk voor iedereen.

Twee werelden, één epische reis

Eén van de redenen waarom je Star Ocean: The Second Story R een kans moet geven, is het verhaal. Je kan dit beleven vanuit twee perspectieven: dat van Claude of dat van Rena, die beiden een aparte campagne hebben. Claude is een luitenant van de Pangalactische Federatie die strandt op een voor hem onbekende planeet. Daar leert hij Rena kennen, een meisje dat in een klein dorpje woont, maar verlangt naar avontuur. Het toeval wil dat de planeet is getroffen door een meteoriet, die de ‘Sorcery Globe’ wordt genoemd, waarna er allerlei monsters het land zijn beginnen te teisteren. Het duo vertrekt op een tocht die hen naar allerlei kanten van het universum zal brengen om zo de bron van al dat kwaad te stoppen. Wat volgt is een entertainend avontuur waar fantasy en scifi naadloos met elkaar vermengd worden, iets waar de franchise om bekend staat.

Laten we even eerlijk zijn: JRPG’s staan erom bekend dat ze (heel) traag opstarten en langzaamaan steeds intensiever worden om dan te eindigen met een over-the-top finale. Het is een beetje eigen aan het genre: de een vindt het charmant, de ander eerder irritant. Ook Star Ocean: The Second Story R trapt in die typische ‘JRPG-val’: de centrale antagonist wordt pas heel laat geïntroduceerd en de eerdere gebeurtenissen hebben eigenlijk weinig effect op het grotere geheel. Maar: dit alles heeft ons uiteindelijk weinig gestoord omdat het verhaal, ondanks die trage start, toch boeiend bleef. Het is leuk, heeft de typische JRPG-charmes en er is voldoende spektakel. Ook is er een New Game+ optie, waardoor je gemakkelijk beide perspectieven kan beleven. Let wel: de gebeurtenissen blijven hetzelfde, alleen splitsen Claude en Rena zich soms op waardoor bepaalde stukjes anders zullen zijn.

Quality time

Tijdens je avontuur zal je ook heel wat personages tegen het lijf lopen en veel van deze kunnen ook deel uitmaken van je party (al dan niet door het voltooien van een zijmissie). Je krijgt zelf de keuze wie je rekruteert (een party heeft maximum acht leden) en elke kompaan krijgt een eigen identiteit en achtergrondverhaal. Als je hen beter wilt leren kennen, dan kan je op bepaalde momenten ‘Private Actions’ activeren, iets waar de franchise om bekend staat. Dit zijn korte, maar leuke (en soms grappige) interacties waarbij je meer te weten komt over wie de personages zijn en wat hen drijft. Het is nu handiger dan ooit om deze Private Actions te activeren, want ze worden in deze editie heel overzichtelijk weergegeven op je minimap, ingedeeld per regio. Een pauze nemen van het hoofdverhaal als je ziet dat er zo eentje beschikbaar is, is zeker aan te raden!

In de aanval

Een ander aspect dat moderne aanpassingen heeft gekregen, is de combat, alhoewel we hierbij wel een kanttekening willen maken. De kern van de gevechten is namelijk nog steeds vrij simpel (en verouderd): je ramt op een knopje om aan te vallen en bij sommige tegenaanvallen (wanneer de vijand rood knippert) kan je een ontwijkende manoeuvre uitvoeren. Niets speciaals dus, al doet de game wel moeite om het enigszins boeiender te maken. Een gloednieuwe toevoeging aan het systeem, zijn de zogenaamde ‘Assault Actions’. Je hebt de mogelijkheid om inactieve partyleden te koppelen aan een knop op de D-pad. Deze staan gelinkt aan een individuele timer en als die verstreken is, kan je het personage tijdelijk oproepen om een aanval uit te voeren. Een leuke toevoeging die de combat wat vlotter maakt.

Elk personage kan ook een spreuk of speciale aanval koppelen aan zowel de L1- als R1-knop en deze vaardigheden zijn uniek per personage en moeten geleerd worden door in level te stijgen. Claudes aanvallen zijn gericht op het berokkenen van veel schade, terwijl Rena dan eerder ondersteunend is met haar helende krachten. Afhankelijk van wie je verder in de party laat, kan je zo ook verschillende tactieken uitproberen. We willen niet te veel spoilers weggeven over wie nog allemaal in de party kan komen, maar er is (onder andere) een magiër, een zwaardexpert, een scherpschutter en meer! Tijdens gevechten kan je nu ook vlot schakelen tussen wie je bestuurt én je kan het gedrag van de AI beïnvloeden door tactieken in te stellen (focus op 1 vijand, gebruik geen spreuken, etc.). De combat is, ondanks de verouderde basis, dus op zich best oké en zal niet vervelen. Oh ja: een extra pluspunt voor het vervangen van de random encounters door zichtbare vijanden op de map!

Van alle markten thuis

Geen extreem diepgaande combat dus, maar wat wél heel diepgaand is, zijn de vaardigheden die je kompanen (individueel) kunnen aanleren. In het echte leven kies je meestal één of twee jobgebieden waar je je dan vervolgens in gaat verdiepen en daar een carrière uit maakt. Claude, Rena en co. vinden dit maar een saaie gedachte: waarom zou je immers één job uitoefenen als je er ook een stuk of 20 kan doen? Wanneer je gevechten voltooit of wanneer je in level stijgt, krijg je punten die je vervolgens kan investeren in één van de vele specialisaties: kok, visser, smid, dief, spiritueel medium, bioloog en ga zo maar verder. Het leuke is dat elke specialisatie een eigen functie heeft én tegelijk stijgen je algemene stats er ook door. Grappig voorbeeld: als kok ben je goed met messen, dus stijgt je ‘attack’ waarde wanneer je in deze skill investeert. Leuk bedacht van de makers!

Daar stopt het niet, want als meerdere personages een bepaald level behalen in een skill, dan speel je ‘super specialties’ vrij, die dan nog eens extra mogelijkheden bieden: nieuwe items die gemaakt kunnen worden, de mogelijkheid om zwakkere vijanden uit te schakelen zonder dat er een gevecht activeert en meer! Om je te helpen om al deze vaardigheden sneller vrij te spelen, zijn er ook challenges toegevoegd aan deze editie. Deze zijn heel uitgebreid en spreken voor zich: voer een bepaalde actie x aantal keer uit en je krijgt een item, wat geld, of wat xp als een leuke bonus. Niets baanbrekends, maar het zorgt er wel voor dat je sneller progressie boekt. Wees wel voorbereid: je zal tijd nodig hebben om het hele systeem uit te dokteren, maar uiteindelijk is dit het zeker waard!

Een stralende ster

Ook op technisch vlak heeft deze remake veranderingen ondergaan. Dé blikvanger zijn uiteraard de visuals: men maakt hier gebruik van zogenaamde ‘2.5D-graphics’, waarbij de 2D-pixel sprites (die een Full HD-upgrade hebben gekregen) tot leven komen in een 3D-wereld. Het resultaat oogt charmant retro én modern tegelijk. Voeg daar nog eens vernieuwde portretten van de personages aan toe en het visuele plaatje is compleet! Ook de audio heeft een update gekregen: de klassieke deuntjes zijn in een nieuw jasje gestoken (je kan wel nog steeds opteren voor de originele tracks) en de game is nu volledig ingesproken in zowel het Japans als het Engels. De game draait soepel met een framerate van 60fps (30fps op de Switch) en tijdens onze intergalactische reis zijn we geen bugs tegen het lijf gelopen: zoals het hoort dus!

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Nintendo Switch, pc.