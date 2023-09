Na een korte introductievideo hebben de makers van Star Ocean Second Story R ons nu voorzien van een uitgebreidere gameplay trailer die je onderaan dit artikel kan terugvinden. Hierin komen meerdere aspecten van de gameplay aan bod, zoals de aanvaringen met vijanden, unieke plaatsen om te bezoeken en raid enemies. Deze laatste soort vijand is sterker dan gewoonlijk, maar zal je daarom ook beter belonen.

Dit is echter niet al het nieuws van Square Enix. Je zal je voorlopig in aanloop naar de release kunnen bezighouden met een demo van de game. Hierin speel je ongeveer de eerste drie uur van het spel, tot aan Krosse Cave. De vooruitgang die je boekt in de demo neem je mee, mocht je besluiten om de volledige game aan te schaffen. Star Ocean Second Story R verschijnt op 2 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc.