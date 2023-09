Later dit jaar krijgen we van Square Enix de HD-2D remake van Star Ocean Second Story onder de naam Star Ocean Second Story R voorgeschoteld. Deze herwerkte versie brengt een geliefde PS1-game uit 1998 naar moderne platformen, wat we enkel maar kunnen toejuichen.

De release staat gepland op 2 november voor de PS4, PS5, Switch en pc, maar je kan nu al de intro video van het spel bewonderen. Zoals wel vaker gebeurt bij JRPG’s, krijg je ook hier een prachtig geanimeerde intro begeleid door een liedje, in dit geval ‘stella’ van artiest ‘SUIREN’. Bekijk de intro hieronder en geniet!