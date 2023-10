Volgende week wordt de remake van Star Ocean: Second Story uitgebracht, oorspronkelijk uitgekomen in 1998 voor de Sony PlayStation. Om de aankomende lancering te vieren is er een nieuwe trailer vrijgegeven en er is aangekondigd dat de game een New Game+ modus bevat.

Star Ocean: Second Story R behoudt het pixelachtige uiterlijk van het origineel wat betreft de personages, maar plaatst ze nu in een 3D-wereld, waardoor de remake direct een geheel eigen identiteit krijgt. Als je de graphics nog niet hebt gezien, kun je dit bekijken in de nieuwe lanceringstrailer, die onderaan dit bericht te vinden is.

De RPG bevat ook een New Game+ modus, waarmee je onder andere je wapens en upgrades mee kunt nemen naar je nieuwe avontuur. Square Enix heeft aangegeven dat echter niet alles wat je hebt ontgrendeld in je eerste speelsessie wordt overgedragen. Wat wel en niet wordt meegenomen, kun je in de onderstaande lijst vinden.