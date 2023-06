Bijna een jaar geleden werd Disgaea 7: Vows of the Virtueless aangekondigd en we mogen dit nieuwe deel in de tactische reeks (bij ons in het Westen) later dit jaar verwachten. Laatst kregen we al een video te zien die het verhaal aan ons voorstelde en NIS America heeft nu nog een nieuwe video op ons losgelaten.

Ditmaal worden de personages van de game aan ons voorgesteld: in totaal zal je een team kunnen samenstellen met keuze uit maar liefst 45 verschillende personages (een record in de franchise). Elk personage kan individueel aangepast worden en hoe je dat doet, dat kom je te weten door de onderstaande video te bekijken.

Disgaea 7: Vows of the Virtueless verschijnt op 6 oktober voor de PS4, PS5, Switch en pc.