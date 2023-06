De afgelopen dagen is er het nodige nieuws naar buiten gekomen over zaken die zich doorgaans achter de schermen afspelen. Dit komt voort uit de rechtszaak tussen de Amerikaanse FTC en Microsoft aangaande de overname van Activision Blizzard.

Minecraft is hierin een interessante titel, want hoewel de game verkrijgbaar is op de PlayStation, gaat het hier om een PlayStation 4 versie. Er is geen native PlayStation 5 versie beschikbaar van Minecraft en dat komt doordat Sony ontwikkelaar Mojang een paar jaar terug niet van PS5 dev kits wilde voorzien.

“Sony was reluctant to send us development kits for the PlayStation 5 at the same time they were sending them to other developers, which put us at a disadvantage relative to other developers. I think Sony could have sent the development kits to Microsoft just as easy as they sent them to any other publisher.”