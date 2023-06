Vlak voordat er een nieuwe Gran Turismo 7 update verschijnt publiceert Kazunori Yamauchi van Polyphony Digital altijd een teaser afbeelding op Twitter. Dit met silhouetten van de voertuigen die naar de game zullen komen en zo ook nu weer. De teaser toont drie auto’s die deze week aan Gran Turismo 7 zullen worden toegevoegd.

Volgens onze vrienden van GTPlanet gaat het waarschijnlijk om de volgende drie bolides:

Aston Martin Valkyrie

Mitsubishi Lancer Evolution III

Subaru Impreza WRX

Wanneer de update precies komt is niet bekend, maar mogelijk later vandaag of morgenochtend al. Polyphony Digital brengt updates voor Gran Turismo 7 veelal op dinsdag of woensdag uit, dus lang zullen we er niet op hoeven te wachten.