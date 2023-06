Het mag gerust gezegd worden dat Sony een breed portfolio aan ontwikkelaars onder zijn vleugels heeft. Eén daarvan is Nixxes, bekend van het maken van kwalitatief goede pc-ports van geliefde PlayStation exclusives. Deze studio van Nederlandse komaf stond vorige week in de spotlight en nu verplaatsen we ons naar Tokio voor een nieuwe kennismaking.

In deze video staat het team van Team Asobi centraal. Deze ontwikkelaar is bekend van Astro’s Playroom en Astro Bot: Rescue Mission. Je krijgt een leuk kijkje achter de schermen, waarbij je een goed beeld van de visie van deze studio krijgt.

De ontwikkelaar is hard aan het werk met een nieuw project waar we tot op heden nog niets van weten.