Het is weer bijna Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten en zoals elk ander jaar wordt dat ook gevierd in Grand Theft Auto Online. Rockstar Games heeft aangekondigd dat de bekende gerelateerde items weer verkrijgbaar zijn, al dan niet met korting.

Verder is er een nieuw dynamisch evenement beschikbaar: Finders Keepers. Met dit evenement zul je op zoek gaan naar bendes die goederen transporteren door Los Santos en het is aan jou om hun bevoorradingsketen te ontregelen. Neem hun transportvoertuigen over en breng ze naar je eigen bedrijven om je voorraad volledig aan te vullen. Heb je de vereiste onderneming niet? Dan kun je de goederen naar een afleverlocatie brengen in ruil voor GTA$ en RP.

Alle andere details van de wekelijkse GTA Online update hieronder op een rijtje:

Gratis voertuig: De Vapid Liberator, een monstertruck die je kunt ophalen bij Warstock Cache & Carry

Gratis thematische livery’s: De livery’s Stars & Stripes, Eagle Claw, Eagle Claw Flag en Fighting Freedom voor het Mobile Operations Center

Bonussen voor San Andreas Mercenaries tot en met 12 juli: Als je de Operations Terminal en Mammoth Thruster Upgrades voor de Mammoth Avenger koopt (of al hebt gekocht), ontvang je de Hinterland Bomber Jacket Als je voor 12 juli voor minstens GTA$500.000 aan Smuggler-goederen verkoopt, krijg je de LS Pounders Cap Als je voor 12 juli de 6 missies van Project Overthrow voltooit, krijg je de Blue & Green Camo-livery voor de Mammoth Avenger Als je voor 12 juli de 3 LSA Operations voltooit, ontvang je de Conveyor-livery voor de V-65 Molotok



2x GTA$ en RP voor Hangar Sell Missions en Air Force Zero

3x GTA$ en RP voor Business Battles

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium Test Ride: De Imponte Arbiter GT

De HSW-tijdrit van deze week vindt plaats tussen Sandy Shores en La Puerta

Voertuigen Premium Deluxe Motorsport Showroom: De Karin Boor (offroad) met de Star-Spangled Patriot-livery, de Truffade Z-Type (klassieke sportwagen), de Western Sovereign (motorfiets) met de Independence Day-livery, de Annis RE-7B (supercar) met de Pegasus-livery en de Vapid Bullet (supercar)

Voertuigen Luxury Autos Showroom: De Truffade Thrax (supercar) en de Grotti Visione (supercar)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Vapid Dominator GTX

LS Car Meet Test Rides: De Annis ZR350, de Invetero Coquette D10 en de Pfister Neon

Te winnen in de LS Car Meet: Als je deze week twee dagen op rij in de top 3 van de Pursuit Series belandt, krijg je een Grotti Cheetah Classic

In het kader van Independence Day krijg je momenteel 50% korting op de volgende zaken:

Western Sovereign (motorfiets)

Claxons

Musket

Firework Launcher

Firework Ammo

Banden-/parachuterook

Mk II-wapenskins

Patriot Parachute

USA Parachute Bag

Bepaalde kapsels, maskers, kleding en facepaint

Ook kun je voertuigen tegen een lagere prijs aanschaffen. De voertuigen die deze week in de aanbieding zijn hieronder op een rijtje:

Pegassi Weaponized Ignus (supercar) – 30% korting

Annis ZR350 (sportwagen) – 30% korting

Grotti Visione (supercar) – 30% korting

HVY Menacer (offroad) – 40% korting

LF-22 Starling (vliegtuig) – 40% korting

FH-1 Hunter (helikopter) – 50% korting

Mobile Operations Center (en upgrades) – 50% korting

De resterende kortingen zijn van kracht op de Hangar Workshop (50%), Service Carbine (35%) en Unholy Hellbringer (35%). Deze laatste twee producten kun je vinden bij de Gun Van.