Veel kan gezegd worden over uitgever Annapurna Interactive en ontwikkelaar Messhofs nieuwe geesteskindje, maar niet dat het niet uniek is. Ghost Bike is een racespel met een wel heel aparte grafische stijl, althans, een stijl die we normaliter niet zo snel in racegames terugvinden.

In het spel neem jij het op tegen geesten in verschillende snelheids- en vaardigheidswedstrijden om je geesteskrachten terug te winnen en je trip naar het hiernamaals te voltooien. We moeten toegeven dat dit voorlopig nog wat vaag klinkt en ook de onderstaande trailer brengt voorlopig nog geen soelaas.

Wel weten we dat Ghost Bike in 2024 zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.