Uitgever Nacon heeft al een lange tijd bij Kylotonn Racing de game Test Drive Unlimited: Solar Crown in ontwikkeling. De game staat voor dit jaar gepland, maar er bestaat een kans dat de titel alsnog naar volgend jaar doorschuift.

Uit een nieuw financieel rapport blijkt dat de game onder het eerste kwartaal van 2024 op de interne releasekalender staat, wat betekent dat de game opschuift naar volgend jaar. Opvallend genoeg staat hier ook bij dat de game naar de PlayStation 4 en Xbox One komt.

Dat is vreemd, aangezien die edities eerder geannuleerd werden. De vraag is dus even of dit schema – ook al komt het uit hun eigen financiële cijfers – wel klopt. Indien zo, dan is Test Drive Unlimited: Solar Crown dus wederom uitgesteld.