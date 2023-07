Voordat Street Fighter 6 werd uitgebracht liet Capcom al weten dat het bedrijf in het eerste jaar van de game vier nieuwe personages zou introduceren middels DLC en meerdere Fighter Passes – het Street Fighter equivalent van een Battle Pass – zou uitbrengen. De eerste Fighter Pass is nu beschikbaar, maar dat is niet alles, we weten nu ook hoe de eerste DLC-Fighter eruitziet.

De eerste Fighter Pass van Street Fighter 6 is beschikbaar tot en met 23 juli en dient als opwarming naar de release van Rashid, hierboven afgebeeld. Met de Fighter Pass kun je onder andere nieuwe avatar gear vrijspelen en een nieuwe klassieke game krijgen om in de Battle Hub te spelen.

Je kunt de Fighter Pass kopen met 250 Fighter Coins, dat is ongeveer 5 euro. Street Fighter 6 is nu beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.